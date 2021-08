Atelier “Booste ton entretien” Mission Locale Nord Vienne, 14 septembre 2021, Châtellerault.

Atelier “Booste ton entretien”

du mardi 14 septembre au mercredi 15 septembre à Mission Locale Nord Vienne

Tu as bientôt un **entretien d’embauche** et tu as peur de ne pas être prêt.e ? **Viens t’entrainer, travailler ton argumentaire et le non-verbal avec un conseiller Mission Locale !** Objectif : mettre toutes les chances de ton côté pour décrocher le poste de tes rêves ! Alors saute sur l’occasion et inscris-toi vite ! Atelier en collectif sur 2 jours. De 9h à 12h puis de 14h à 17h à la Mission Locale Nord Vienne – siège de Châtellerault.

Gratuit, sur inscription auprès de la Mission Locale.

Mission Locale Nord Vienne Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 209 Grand’Rue de Châteauneuf Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T12:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T17:00:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T12:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T17:00:00