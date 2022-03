Atelier BookTube Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Atelier BookTube Issoire, 9 mars 2022, Issoire. Atelier BookTube Parvis Raoul Ollier Médiathèque René-Char Issoire

2022-03-09 14:30:00 – 2022-03-09 Parvis Raoul Ollier Médiathèque René-Char

Issoire Puy-de-Dôme Ces ateliers sont l’occasion pour les participants de découvrir le phénomène BookTube et de réaliser leur propre chronique littéraire en vidéo qui sera ensuite mise en ligne et visible sur le site de la médiathèque. Parvis Raoul Ollier Médiathèque René-Char Issoire

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Autres Lieu Issoire Adresse Parvis Raoul Ollier Médiathèque René-Char Ville Issoire lieuville Parvis Raoul Ollier Médiathèque René-Char Issoire Departement Puy-de-Dôme

Issoire Issoire Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issoire/

Atelier BookTube Issoire 2022-03-09 was last modified: by Atelier BookTube Issoire Issoire 9 mars 2022 Issoire Puy-de-Dôme

Issoire Puy-de-Dôme