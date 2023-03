Atelier « bonsaï » Saint-Quay-Portrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Atelier « bonsaï », 18 mars 2023, Saint-Quay-Portrieux . Atelier « bonsaï » 3 rue de la Garenne Saint-Quay-Portrieux Côtes dArmor

2023-03-18 – 2023-03-18 Saint-Quay-Portrieux

Côtes dArmor Samedi 18 mars – Atelier « bonsaï » organisé par la Société d’Horticulture. À 14h30 chez J. Le Mat,

3 rue de la Garenne.

Gratuit pour les adhérents ; 3€ pour les non-adhérents. S’inscrire auprès de Mme Le Mat : 06 30 39 42 82. +33 6 30 39 42 82 Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse 3 rue de la Garenne Saint-Quay-Portrieux Côtes dArmor Ville Saint-Quay-Portrieux Departement Côtes dArmor Lieu Ville Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quay-portrieux /

Atelier « bonsaï » 2023-03-18 was last modified: by Atelier « bonsaï » Saint-Quay-Portrieux 18 mars 2023 3 rue de la Garenne Saint-Quay-Portrieux Côtes dArmor Côtes-d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Côtes dArmor