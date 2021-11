Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin, Manche Atelier “Bonnet tricot” Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin

Manche

Atelier “Bonnet tricot” Bricquebec-en-Cotentin, 20 novembre 2021, Bricquebec-en-Cotentin. Atelier “Bonnet tricot” Mailles Café 21 rue de la République Bricquebec-en-Cotentin

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 12:00:00 Mailles Café 21 rue de la République

Bricquebec-en-Cotentin Manche Bricquebec-en-Cotentin Aiguilles droites ou circulaires.

Niveau débutant. Aiguilles droites ou circulaires.

Niveau débutant. +33 9 50 76 04 33 Aiguilles droites ou circulaires.

Niveau débutant. Mailles Café 21 rue de la République Bricquebec-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Cotentin

Détails Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Bricquebec-en-Cotentin Adresse Mailles Café 21 rue de la République Ville Bricquebec-en-Cotentin lieuville Mailles Café 21 rue de la République Bricquebec-en-Cotentin