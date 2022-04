Atelier “bonne conduite, bonnes vacances” Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

le samedi 14 mai à Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône

Deux ateliers “Bonne conduite, bonnes vacances” : sensibilisation aux risques routiers pour les familles : gratuit, à partir de 8 ans, sur réservation. 17h-18h et 20h30-21h30. Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône 358 avenue de Champagne 69009 Lyon Lyon La Duchère Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Adresse 358 avenue de Champagne 69009 Lyon Ville Lyon lieuville Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Lyon Departement Métropole de Lyon

Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

