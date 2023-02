Découverte du métier de maroquinier Atelier Bonheur Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Découverte du métier de maroquinier Atelier Bonheur, 1 avril 2023, Paris. Découverte du métier de maroquinier 1 et 2 avril Atelier Bonheur Venez découvrir le métier de Maroquinier et réaliser un porte clé en cuir personnalisé Atelier Bonheur 9 avenue Gambetta Quartier Saint-Fargeau Paris 75020 Île-de-France Situé en bas de l’avenue Gambetta, sur le côté du cimetière du Père Lachaise, poussez la porte de l’atelier Bonheur Un atelier boutique partagé avec les créatrices de bijoux Ni une ni deux, qui sent bon le cuir et l’amour du travail bien fait.

Passionnée par le cuir, Valérie confectionne depuis 12 ans de la maroquinerie de façon traditionnelle en y apportant un regain de modernité. Elle sélectionne des cuirs à tannage végétal ainsi que des cuirs issus de filières de réemploi afin de limiter son impact environnemental.

Les modèles issus de cet atelier sont élégants, intemporelles et audacieux.

Depuis début 2018 elle donne même des cours, afin de partager et transmettre son savoir-faire aux novices, comme aux plus avertis. Elle est également Lauréate du Label «_Fabriqué à Paris_» récompensée tous les ans depuis 2017 par la Ville de Paris. Lors des Jounrées Européennes des Métiers d’Art l’atelier ouvrira ses portes pour des : démonstrations des savoir-faire du métier de maroquinier, poser vos questions, découvrir la filière cuir...

Vous pouvez à cette occasion venir réaliser votre porte clé en cuir et le personnaliser à l’aide de lettres à frapper le cuir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Nicolas Baillergeau

