Portes ouvertes de notre atelier de bijoux fantaisie composés de bois et de cuir 31 mars – 2 avril Atelier Bonheur Venez découvrir les coulisses de la fabrication d'un bijou fantaisie. Atelier Bonheur 9 avenue Gambetta Quartier Saint-Fargeau Paris 75020 Île-de-France Venez nous rencontrer dans notre atelier-boutique au pied du métro Père Lachaise, à l'angle du XXème et du XIème arrondissement de Paris.

Nous partageons notre atelier avec Valérie de la marque de maroquinerie La Baïta. Nous sommes lauréates du Label Fabriqué à Paris depuis 2017.

Nous vous présenterons les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un bijou : du dessin aux emportes pièces, à la coupe et l’assemblage des différentes matières telles que le bois, le cuir et les pierres fines.

Nous partagerons avec vous notre expérience et nous vous présenterons les différentes matières que nous travaillons.

Si vous avez des questions sur les étapes de fabrication des bijoux, de la conception à la finition, nous serons ravies d’y répondre.

Nolwenn & Songül

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Ni une ni deux bijoux

