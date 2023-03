A la découverte d’un espace agricole atypique Atelier Bombylius Périgny Catégories d’Évènement: Périgny

A la découverte d’un espace agricole atypique Atelier Bombylius, 6 mai 2023, Périgny. A la découverte d’un espace agricole atypique Samedi 6 mai, 10h00 Atelier Bombylius L’Atelier Bombylius vous ouvre ses portes ! Venez visiter un espace agricole atypique qui produit et transforme des légumes bio en Île-de-France. Rencontrez l’équipe, baladez-vous dans les champs et détendez-vous dans le verger ! La ferme vous accueille de 10h00 à 17h00. Espace pique-nique et petits jeux de plein-air en libre accès. Atelier Bombylius 7 domaine de Saint Leu 94520 Périgny-sur-Yerres Périgny 94520 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

