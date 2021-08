Trégarvan Trégarvan Finistère, Trégarvan Atelier bombes à graines Trégarvan Trégarvan Catégories d’évènement: Finistère

Trégarvan Finistère Trégarvan Venez fabriquer vos "bombes à graines" dans le labotager du musée ! Les bombes à graines s'inspirent de la méthode Masanobu Fukuoka, utilisée pendant la seconde guerre mondiale. elles permettent d'apporter de la biodiversité dans des zones non végétalisées. A partir de 4 ans. Durée 30 min. Sur réservation. 1 e en sus du droit d'entrée. contact@musee-ecole.fr +33 2 98 26 04 72

