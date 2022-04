Atelier Bombes à graines Salies-de-Béarn, 22 avril 2022, Salies-de-Béarn.

Atelier Bombes à graines Salies-de-Béarn

2022-04-22 10:30:00 – 2022-04-22

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Un programme de six courts métrages des plus fleuris : dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi, se cachent des mondes merveilleux. A l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Suivi par un atelier original : les petits débrouillards vous proposent de venir découvrir quelques plantes, leurs habitats et leurs besoins. Fabriquez vos bombes à graines puis bombardez les endroits déshérités pour que fleurissent quelques temps plus tard, de jolies fleurs que vous aurez sélectionnées !

Dans le cadre du festival Ciném’Animés 64, en partenariat avec Lespetitsdébrouillards Pau et CINA !

+33 5 59 65 05 37

ciném’animés64

Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-03-31 par