Atelier Bombes à graines mellifères organisé par le Conseil Local des Jeunes de Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Atelier Bombes à graines mellifères organisé par le Conseil Local des Jeunes de Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier, 4 juin 2022, Valmondois. Atelier Bombes à graines mellifères organisé par le Conseil Local des Jeunes de Valmondois

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du foyer Honoré Daumier

Les bombes à graines de fleurs sont le moyen simple de créer un jardin sauvage et un refuge pour la petite faune utile. Tout simplement, lancez les bombes et laissez-les fleurir

Entrée libre

Les bombes à graines de fleurs sont le moyen simple de créer un jardin sauvage et un refuge pour la petite faune utile; tout simplement lancez les bombes et laissez-les fleurir! Parc du foyer Honoré Daumier 95670 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Parc du foyer Honoré Daumier Adresse 95670 Valmondois Ville Valmondois lieuville Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Departement Val-d'Oise

Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Atelier Bombes à graines mellifères organisé par le Conseil Local des Jeunes de Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier 2022-06-04 was last modified: by Atelier Bombes à graines mellifères organisé par le Conseil Local des Jeunes de Valmondois Parc du foyer Honoré Daumier Parc du foyer Honoré Daumier 4 juin 2022 Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise