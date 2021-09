Paris Jardin Partagé Ella Fitzgerald île de France, Paris Atelier BOMBES A GRAINES ! au jardin partagé Ella Fitzgerald Jardin Partagé Ella Fitzgerald Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier BOMBES A GRAINES ! au jardin partagé Ella Fitzgerald Jardin Partagé Ella Fitzgerald, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Venez fabriquer une bombe de biodiversité pour semer du bonheur ! 2 ateliers de 45 minutes chacun, 14h et 14h45 Inscription aux ateliers par mail à potager21association@gmail.com, dans la limite des places disponibles Animations -> Atelier / Cours Jardin Partagé Ella Fitzgerald 12-14 rue Ella Fitzgerald Paris 75019

5 : Hoche (752m) 7 : Porte de la Villette (785m) RER E – Gare de Pantin T3B – Arrêt Ella Fitzgerald

Contact :POTAGER21 0681114905 potager21association@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/potager21 https://www.facebook.com/jardinellafitzgerald/ 0681114905 potager21association@gmail.com Animations -> Atelier / Cours Paris nature;Plein air;En famille

Date complète :

2021-09-25T14:00:00+02:00_2021-09-25T15:30:00+02:00

Lieu Jardin Partagé Ella Fitzgerald Adresse 12-14 rue Ella Fitzgerald Ville Paris