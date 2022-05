Atelier “Bombe à graines” Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne Catégories d’évènement: Le Controis-en-Sologne

Loir-et-Cher

Atelier “Bombe à graines” Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre, 5 juin 2022, Le Controis-en-Sologne. Atelier “Bombe à graines”

Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre, le dimanche 5 juin à 15:00 Tarifs : adulte : 8 euros, enfant : 4 euros.

Après une courte visite du jardin sur le thème de l’eau, fabrique ta “bombe à graines” avec l’un de nos médiateur pour donner un coup de pouce à la biodiversité ! Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre 1 rue Henri Goyer 41120 Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne Fougères-sur-Bièvre Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Le Controis-en-Sologne, Loir-et-Cher Autres Lieu Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre Adresse 1 rue Henri Goyer 41120 Fougères-sur-Bièvre Ville Le Controis-en-Sologne lieuville Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne Departement Loir-et-Cher

Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-controis-en-sologne/

Atelier “Bombe à graines” Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre 2022-06-05 was last modified: by Atelier “Bombe à graines” Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre 5 juin 2022 Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne Le Controis-en-Sologne

Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher