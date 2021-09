Atelier bols tibétains – World Wellness Week-end Wolxheim, 17 septembre 2021, Wolxheim.

Atelier bols tibétains – World Wellness Week-end 2021-09-17 – 2021-09-17

Wolxheim Bas-Rhin Wolxheim

Le célébrissime bol chantant tibétain n’est pas seulement un objet de folklore ou de décoration.

La pratique du bol tibétain permet la détente profonde et la gestion efficace du stress. Les vibrations accompagnent merveilleusement bien les séances de yoga et la méditation. En relançant la circulation énergétique et physiologique du corps par les sons et des vibrations, le bol permet de retrouver son équilibre.

N’hésitez pas à poursuivre votre détente, avec un massage parmis la belle liste proposée ( tarif préférentiel world wellness week-end ) : https://www.sulzbad.fr/wp-content/uploads/2021/06/Sulzbad_Catalogue_2021.pdf

Bols tibétains

+33 3 88 33 23 27

dernière mise à jour : 2021-08-29 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig