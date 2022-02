ATELIER « BOIT’ORAMA » médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

ATELIER « BOIT’ORAMA » médiathèque Jean Levy, 5 mars 2022, Lille. ATELIER « BOIT’ORAMA »

médiathèque Jean Levy, le samedi 5 mars à 10:00

En quelques coups de crayons, de ciseaux et d’imagination, les participant·es pourront réaliser plan par plan les décors de leur diorama. Ils ou elles pourront puiser leur inspiration dans l’univers de la série Stranger Things Chacun·e pourra repartir avec sa saynète ! Public : dès 12 ans. 10 participants. Durée : 2h Les 4 ateliers proposés par la bibliothèque municipale de Lille entrent dans les activités éducatives et artistiques du festival et sont labellisés. Objectifs de l’atelier Boit’Orama : Développer sa créativité et son imagination / Analyser une scène de film / Transcrire un univers graphique / Pratiquer une activité manuelle SUR INSCRIPTION : auprès de [jvermeesch@mairie-lille.fr](mailto:jvermeesch@mairie-lille.fr) en mettant en objet le nom de l’atelier

Sur inscription

Comment réaliser son diorama ! médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00

