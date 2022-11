ATELIER – BOÎTE SURPRISE POUR NOËL Petit-Réderching Petit-Réderching Catégories d’évènement: Moselle

Petit-Réderching

ATELIER – BOÎTE SURPRISE POUR NOËL Petit-Réderching, 7 décembre 2022, Petit-Réderching. ATELIER – BOÎTE SURPRISE POUR NOËL

Petit-Réderching Moselle

2022-12-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-07 16:30:00 16:30:00 Petit-Réderching

Moselle Petit-Réderching Créer des boîtes afin d’y mettre des surprises pour Noël ! 2h30. Tout public à partir de 6 ans. Sur inscription. biblio.57410@tubeo.fr +33 3 87 28 81 69 Petit-Réderching

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Petit-Réderching Autres Lieu Petit-Réderching Adresse Petit-Réderching Moselle Ville Petit-Réderching lieuville Petit-Réderching Departement Moselle

Petit-Réderching Petit-Réderching Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petit-rederching/

ATELIER – BOÎTE SURPRISE POUR NOËL Petit-Réderching 2022-12-07 was last modified: by ATELIER – BOÎTE SURPRISE POUR NOËL Petit-Réderching Petit-Réderching 7 décembre 2022 Moselle Petit-Réderching Petit-Réderching, Moselle

Petit-Réderching Moselle