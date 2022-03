Atelier Boîte à Trésors Médiathèque de l’AME Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Atelier Boîte à Trésors Médiathèque de l’AME, 12 mars 2022, Montargis. Atelier Boîte à Trésors

Médiathèque de l’AME, le samedi 12 mars à 09:30

En lien avec le mois spécial petite enfance. Viens décorer ta boîte à trésors. Tu pourras y glisser tes souvenirs, tes secrets ou tes petites trouvailles. Si tu le souhaites, apporte-les et tu pourras les mettre à l'intérieur ou les utiliser pour orner ta boîte.

Médiathèque de l'AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis

2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T10:15:00

