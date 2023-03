ATELIER – « Boîte à rêves » SALLE DES FETES / ORX Orx Orx Catégories d’Évènement: Landes

Par Clémentine Roche.

Proposé dans le cadre du Dimanche &Cie ! du 5 mars 2023 à Orx, cet atelier reprend la thématique du spectacle «Aube» par la Cie La Fabrique Affamée qui questionne la place du rêve, du jeu et de la fantaisie dans la vie des enfants et des adultes. Le rêve peut être un espace de liberté de l’enfance, que les adultes oublient en grandissant, mais auquel ils peuvent toutefois se reconnecter. Les enfants et les parents seront amenés à créer une boîte dans laquelle ils peuvent illustrer, conserver ou exposer leurs rêves. Communauté de communes MACS pixabay

