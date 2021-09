Roubaix La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Nord, Roubaix Atelier Boîte à lumière et jeux d’ombre avec les Yeux d’Argos La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le collectif d’artistes « Les Yeux d’Argos » vous propose un atelier « Boite à lumière et jeux d’ombre » à l’image des bâtiments de Roubaix dans le cadre de l’exposition RoubaixGraphie. Initiez-vous au retromapping (mapping à partir de retroprojecteur) lors d’une création collective. Chaque participant dessine ou colorie des images, qu’il positionne ensuite sur un retroprojecteur de sorte à illuminer l’espace qui l’entoure. Au fil de la journée, les murs se remplissent et témoigne d’une création collective réalisée entièrement par les participants.

Gratuit sur réservation

Un atelier enfants avec le collectif “Les Yeux d’Argos”, dans le cadre de l’exposition RoubaixGraphie à La Manufacture Roubaix La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

