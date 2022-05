ATELIER BOÎTE À BIJOUX

ATELIER BOÎTE À BIJOUX, 5 juillet 2022, . ATELIER BOÎTE À BIJOUX

2022-07-05 – 2022-07-05 Un atelier créatif “Boite à bijoux”

Pour confectionner ton écrin décoré “façon bord de mer”. Matériel et conseils fournis De 10h à 11h

• Rendez-vous au Phare de la Méditerranée

• Durée : 1h

• Enfants : de 4 à 12 ans

• Tarifs : 4€

• Infos et inscription auprès de l’Office de Tourisme Palavas au 04 67 07 73 34 ou tourisme@ot-palavaslesflots.com

*Présence d’un parent ou tuteur durant toute l’activité Un atelier créatif pour confectionner ton écrin décoré “façon bord de mer”. Matériel et conseils fournis

Réservez en ligne ! https://www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/ Un atelier créatif “Boite à bijoux”

Pour confectionner ton écrin décoré “façon bord de mer”. Matériel et conseils fournis De 10h à 11h

• Rendez-vous au Phare de la Méditerranée

• Durée : 1h

• Enfants : de 4 à 12 ans

• Tarifs : 4€

• Infos et inscription auprès de l’Office de Tourisme Palavas au 04 67 07 73 34 ou tourisme@ot-palavaslesflots.com

*Présence d’un parent ou tuteur durant toute l’activité dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville