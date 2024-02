Atelier boissons naturelles fermentées Lieu-dit l’Aragnon Montardon, samedi 23 mars 2024.

Atelier boissons naturelles fermentées Lieu-dit l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir les techniques pour préparer vos boissons fermentées lors d’un atelier ludique, original et gourmand !

Vous apprendrez à faire du ginger beer, du kéfir et des pétillants sauvages.

Au programme :

Histoire, bénéfices et techniques de fermentation.

Préparation de votre boisson fermentée (il faudra choisir !) à rapporter chez vous !

Un apéritif fermenté vous sera proposé vous dégusterez des légumes façon pickles, des tartinades fermentées accompagnés de plusieurs boissons fermentées. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 18:30:00

Lieu-dit l’Aragnon Cueillette de l’Aragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine adiu@cueillettedelaragnon.fr

L’événement Atelier boissons naturelles fermentées Montardon a été mis à jour le 2024-02-20 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN