ATELIER BOIS Quelaines-Saint-Gault, 1 juin 2022, Quelaines-Saint-Gault.

ATELIER BOIS Lieu-dit Les Grandes Vignes Atelier Mayenne Quelaines-Saint-Gault

2022-06-01 – 2022-06-01 Lieu-dit Les Grandes Vignes Atelier Mayenne

Quelaines-Saint-Gault Mayenne Quelaines-Saint-Gault

15 EUR “Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne”

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.”

Atelier enfant de 13h30 à 15h

Atelier adulte ou famille de 15h à 18h

Tarif : 20 €/ séance de 1.5h / enfant

Tarif: 50 €/ séance de 3 h / adulte + enfant

Tarif: 15€/ heure / adulte

Les mercredis après-midi Carole vous propose des ateliers bois pour les enfants de 13h30 à 15h00 ou pour les adultes ou familles de 15h00 à 18h00

ateliermayenne@gmail.com +33 6 70 02 82 58 https://www.ateliermayenne.com/

