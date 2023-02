Atelier découverte et démonstrations Atelier Bois Pont-l'Abbé-d'Arnoult Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Atelier découverte et démonstrations Atelier Bois, 31 mars 2023, Pont-l'Abbé-d'Arnoult. Atelier découverte et démonstrations 31 mars – 2 avril Atelier Bois journée découverte avec démonstrations, sculpture et tournage sur bois. Atelier Bois 59 rue du vieux pont 17250 Pont l’Abbé d’Arnoult Pont-l’Abbé-d’Arnoult 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Je suis ébéniste et restaurateur de meubles anciens depuis 1984, spécialisé dans la restauration de meubles régionaux.

Depuis 2005, j’ai orienté mon travail vers des créations sur mesure. Mon travail d’ébénisterie s’adresse à toute personne désireuse de créer un intérieur personnalisé.

La menuiserie traditionnelle que je propose aussi, s’inscrit dans le respect du patrimoine architectural pour la rénovation des belles demeures de nos régions.

Lors de ces journées portes-ouvertes, je vous propose de découvrir mon métier d’ébeniste. Vous pourrez vous essayer à la sculpture sur bois ou observer la pratique du tournage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 atelier bois

