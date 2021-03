Caudan L’atelier des curieux de nature - Spered an Natur Caudan Atelier bois : je crée ma maison pour les oiseaux ! L’atelier des curieux de nature – Spered an Natur Caudan Catégorie d’évènement: Caudan

L’atelier bois permet de découvrir une activité manuelle en rapport avec la nature et la récupération. Ici chacun peut lâcher prise dans la création. Tout ceci bien sûr, dans une ambiance de détente, de partage et de convivialité ! Alors laissez votre téléviseur, votre téléphone, éteignez la console de jeux et venez passer un moment enrichissant avec nous à l’atelier ! Vous apprendrez à reconnaître les différentes machines, à les utiliser de manière responsable en toute sécurité. Samedi 20 Mars, atelier bois pour créer une maison pour oiseaux.

10€/enfant

C’est le moment, les oiseaux vont créer leurs nids mi-mars ! L’atelier des curieux de nature – Spered an Natur 205 rue des mésanges 56850 Caudan Caudan

