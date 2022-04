Atelier – Bois du monde, approche sensible Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Voici le retour des ateliers de méditation olfactive ! Cette année, Céline vous emmène en voyage autour du monde avec les essences de bois Dans un premier temps, vous serez invités à l’intériorité et à l’observation de ce que l’olfaction induit en vous comme sensations physiques, émotions, visions… Suivra un temps d’échange, que Céline complétera et éclairera au regard des connaissances actuelles sur le bois étudié (botanique, phyto et aromathérapie, usages traditionnels, etc). Comme pour chaque session, les ateliers forment un tout, mais il est parfaitement possible de ne participer qu’à quelques uns (voire un seul) en fonction de vos disponibilités et de vos envies. Prix : 30€ échantillon inclus. Renseignements et inscriptions auprès de Céline. Jeudi 12 mai 2022 – 9h30 – Saint-Lunaire +33 6 02 50 40 89 http://www.facebook.com/AuxHerbesDeMariaDinard Voici le retour des ateliers de méditation olfactive ! Cette année, Céline vous emmène en voyage autour du monde avec les essences de bois Dans un premier temps, vous serez invités à l’intériorité et à l’observation de ce que l’olfaction induit en vous comme sensations physiques, émotions, visions… Suivra un temps d’échange, que Céline complétera et éclairera au regard des connaissances actuelles sur le bois étudié (botanique, phyto et aromathérapie, usages traditionnels, etc). Comme pour chaque session, les ateliers forment un tout, mais il est parfaitement possible de ne participer qu’à quelques uns (voire un seul) en fonction de vos disponibilités et de vos envies. Prix : 30€ échantillon inclus. Renseignements et inscriptions auprès de Céline. Jeudi 12 mai 2022 – 9h30 – Saint-Lunaire Saint-Lunaire

