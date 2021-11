Biarritz Médiathèque de Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Atelier Bogaliegraphie Médiathèque de Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Atelier Bogaliegraphie Médiathèque de Biarritz, 22 janvier 2022, Biarritz. Atelier Bogaliegraphie

Médiathèque de Biarritz, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30

**Avec Julia Loste, animatrice d’ateliers créatifs écologiques.** Venez créer un petit leporello d’Amour, tout en encres végétales & fleurs séchées pour raconter en mots et en images combien vous aimez ou combien vous remerciez une personne chère à votre cœur. Un moment doux à s’offrir et à offrir ! avec Julia Loste, animatrice d’ateliers créatifs écologiques Médiathèque de Biarritz 2 rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Biarritz Aguilera Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Médiathèque de Biarritz Adresse 2 rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Ville Biarritz lieuville Médiathèque de Biarritz Biarritz