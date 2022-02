Atelier Boeuf et Boeuf Occitan le Florida,Agen (47)

### ### « **Boeuf trad’ occitan** »,précédé d’un Atelier d’initiation au boeuf! Le **BOEUF**:Moment privilégié où un groupe de musiciens jouent un morceau lancé parun des leurs; morceau qu’ils connaissent…ou pas ! Auquel cas, ils doiventl’attraper au vol… et ainsi de suite !Le répertoire utilisé pour ce boeuf sera issu des répertoires trad’occitan…mais le boeuf est ouvert aux musiciens de tous horizons ! Toutinstrument, chant compris. Le boeuf sera précédé d’un **ATELIER D’INITIATION**:Vous souhaitez jouer avec d’autres, mais n’osez pas, pensez ne pas êtrecapable de jouer en « boeuf » et/ou ne savez pas comment faire: cet atelierest fait pour vous ! Répertoire trad’ occitan. Ouvert à tout musicien/chanteur ayant au moins 1ou 2 ans de pratique.**Au Florida, 1 fois par mois, le quatrième jeudi**-19h30-20h30: atelier d’initiation au boeuf- 20h30-21h30: boeuf Participation:5€ pour l’atelier d’initiation au Boeuf et le Boeuf Tous renseignements : 06 32 46 84 74 Conditions sanitaires du moment Prochaines dates : 28 avril, **19 mai** (car le 26 Ascension ) et 23 juin ### Commentaires *source : événement [Atelier Boeuf et Boeuf Occitan](https://agendatrad.org/e/35466) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

