Atelier Body Paint Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 20 janvier 2024 15:30, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Décorer le corps…Façon anime !

A l’occasion des Nuits de la lecture sur la thématique du corps, vous pourrez venir modifier votre visage, vos bras et vos mains à l’aide de Body Paint et make-up, à la façon d’un animé !

Callmeac. _ et samychan_ se définissent comme des « make-up

et cosplay enthusiast ». Elles partagent leurs transformations sur

Instagram et YouTube.

Vous pourrez suivre leurs conseils pour vous transformer lors d’un

atelier et échanger sur cet art avec elles et Winni-Sensei.

Winni-Sensei est créateur de contenu, animateur et co-fondateur du média Gaak qui traite de la pop culture (Manga, anime, comics, jeu vidéo, cinéma).

A partir de 12 ans, sur inscription

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

