Atelier bocaux géniaux Lohr, 1 juin 2022, Lohr.

Atelier bocaux géniaux Lohr

2022-06-01 – 2022-06-01

Lohr 67290 Lohr

EUR Apprenez à conserver et transformer vos fruits et légumes en savoureux mets originaux : lactofermentation (la fameuse choucroute), conservation dans l’huile (les antipastis) et celle dans le vinaigre (les pickles).

Réservations obligatoire : 03 88 70 44 86 ou contact@lespiverts.org

+33 3 88 70 44 86

