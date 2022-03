ATELIER Bob en serviette éponge La Cadette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ATELIER Bob en serviette éponge La Cadette, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 13h00 à 16h00 Vous avez déjà quelques bases de couture et souhaitez entreprendre un projet un peu plus conséquent ? Confectionnez un bob de A à Z en récup’ de serviette éponge et customisez-le selon vos envies ! Tissus et mercerie de réemploi fournis. Accès aux machines et au matériel de couture inclus. Niveau intermédiaire en couture sur machines à coudre requis. 14 ans + Prix libre info et réservation : cadette@lapetiterockette.or La Cadette 8 Rue Riesener Paris 75012 Contact : cadette@lapetiterockette.org https://fb.me/e/2XGqJDwDW Date complète :

2022-04-23T13:00:00+01:00_2022-04-23T16:00:00+01:00

CLAJE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Cadette Adresse 8 Rue Riesener Ville Paris lieuville La Cadette Paris Departement Paris

La Cadette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ATELIER Bob en serviette éponge La Cadette 2022-04-23 was last modified: by ATELIER Bob en serviette éponge La Cadette La Cadette 23 avril 2022 La Cadette Paris Paris

Paris Paris