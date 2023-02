Portes ouvertes de l’atelier Blume Céramique Atelier Blume Céramique Uzemain Catégories d’Évènement: Uzemain

Portes ouvertes de l’atelier Blume Céramique Atelier Blume Céramique, 1 avril 2023, Uzemain. Portes ouvertes de l’atelier Blume Céramique 1 et 2 avril Atelier Blume Céramique L’atelier Blume Céramique sera exceptionnellement ouvert ce week end.

Venez découvrir la fabrication et la cuisson de fleurs en faïence émaillée. Visite de l’atelier et visite du jardin où sont exposéés des centaines de fleurs.

Un tour de poterie et des ateliers seront à disposition pour que chacun puisse toucher la terre.

Adultes et enfants pourront expérimenter le tournage, la sculpture, le modelage et peut-être repartir avec sa création. Atelier OUVERT le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Atelier Blume Céramique 14 rue du carrefour 88220 uzemain Uzemain 88220 Vosges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

