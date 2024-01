ATELIER BLOOM ET COCOON CONFIANCE EN SOI ESTIME DE SOI AMOUR DE SOI Dohom Centre de bien-être La Baule-Escoublac, mercredi 31 janvier 2024.

ATELIER BLOOM ET COCOON CONFIANCE EN SOI ESTIME DE SOI AMOUR DE SOI Dohom Centre de bien-être La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Bienvenue à cet atelier de début 2024 !

Et s’il était temps d’apprendre à s’aimer, pleinement, inconditionnellement ? D’accepter ses fragilités autant que ses forces. De mettre en lumière ses ressources. D’identifier ce qui nous freine ou bloque, pour s’en libérer. De choisir de devenir sa meilleure alliée, au lieu de s’auto-saboter ? D’apprivoiser ses petites voix intérieures ? Peurs, du jugement, du rejet… Honte, fierté, envie, jalousie, culpabilité…

Les 5 blessures, les masques, stratégies d’évitement, schémas répétitifs…Afin de restaurer l’AMOUR de SOI. De prendre soin de notre enfant intérieur pour RENAÎTRE à soi-même. Libre, ligne, responsable auteure de notre existence.

Un peu de théorie, des éclairages, et surtout beaucoup de pratiques sophrologie, auto-massages, mudras, ancrages, mantras, Hoponopono, méditations, écriture intuitive…

Dans la bienveillance, la sécurité, la reconnaissance, la douceur, et beaucoup d’AMOUR.

A Dohom,résidence Adonis 53, avenue Franchet d’Esperey 44500 La Baule

Prix 35€

Tarif solidaire 25€

En petit groupe de 5 femmes.

Infos/réservations 06 43 46 78 60 .

Dohom Centre de bien-être 53 Av. du Maréchal Franchet d’Esperey

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire nathaliederthe2701@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:00:00

fin : 2024-01-31 17:00:00



