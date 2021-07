Cernay Cernay Cernay, Haut-Rhin Atelier bleu sur noir Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Atelier bleu sur noir Cernay, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Cernay. Atelier bleu sur noir 2021-07-31 10:00:00 – 2021-07-31

Cernay Haut-Rhin Dans cet atelier de dessin, méduses, poissons et autres créatures marines apparaîtront au gré de vos envies et par petites touches de blanc sur bleu. L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces avec la participation de la librairie Le Liseron Mulhouse. Dans cet atelier de dessin, méduses, poissons et autres créatures marines apparaîtront au gré de vos envies et par petites touches de blanc sur bleu. +33 3 89 75 40 26 Dans cet atelier de dessin, méduses, poissons et autres créatures marines apparaîtront au gré de vos envies et par petites touches de blanc sur bleu. L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces avec la participation de la librairie Le Liseron Mulhouse. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

