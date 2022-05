Atelier “blason”, 9 avril 2022, .

Atelier “blason”

2022-04-09 16:30:00 – 2022-05-08 17:30:00

Tous les vendredis, pendant les vacances scolaires, venez percer les secrets de l’héraldisme. Apparu sur les champs de bataille au XIIe siècle, ce signe de reconnaissance s’est très rapidement popularisé dans l’Europe médiévale. Découvrez les fonctions de l’héraldique au sein de la société féodale et ses traces dans la société contemporaine. Apprenez à décrypter et à comprendre le symbolisme des couleurs et des objets. Réalisez ensuite votre blason tout en développant votre sensibilité artistique.

Tous les vendredis, pendant les vacances scolaires, venez percer les secrets de l’héraldisme. Apparu sur les champs de bataille au XIIe siècle, ce signe de reconnaissance s’est très rapidement popularisé dans l’Europe médiévale.

Tous les vendredis, pendant les vacances scolaires, venez percer les secrets de l’héraldisme. Apparu sur les champs de bataille au XIIe siècle, ce signe de reconnaissance s’est très rapidement popularisé dans l’Europe médiévale. Découvrez les fonctions de l’héraldique au sein de la société féodale et ses traces dans la société contemporaine. Apprenez à décrypter et à comprendre le symbolisme des couleurs et des objets. Réalisez ensuite votre blason tout en développant votre sensibilité artistique.

© Château de Gizeux

dernière mise à jour : 2022-03-09 par