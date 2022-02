Atelier Blason Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

Atelier Blason Paray-le-Monial, 15 février 2022, Paray-le-Monial. Atelier Blason Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial

2022-02-15 – 2022-02-15 Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II

Paray-le-Monial Saône-et-Loire EUR 5 5 Les enfants découvrent l’ancien blason des habitants de Paray et sont initiés à l’art de l’héraldique. Ils confectionnent leur blason, selon les règles de l’époque. Ils repartent avec leurs armoiries.

visite@tourisme-paraylemonial.fr +33 3 85 81 10 92 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

Atelier enfant pour les 6-10 ans. Inscription obligatoire.

