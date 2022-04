Atelier blason Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: 18700

Aubigny-sur-Nère

Atelier blason Aubigny-sur-Nère, 6 mai 2022, Aubigny-sur-Nère. Atelier blason Aubigny-sur-Nère

2022-05-06 15:00:00 – 2022-05-06

Aubigny-sur-Nère 18700 Aubigny-sur-Nère Rendez-vous au Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance pour un atelier découverte et réalisation de blasons (sur réservation auprès du Service Culturel) +33 2 48 81 50 06 Mairie Aubigny

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’évènement: 18700, Aubigny-sur-Nère Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement 18700

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

Atelier blason Aubigny-sur-Nère 2022-05-06 was last modified: by Atelier blason Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 6 mai 2022 18700 Aubigny-sur-Nère

Aubigny-sur-Nère 18700