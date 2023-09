Bourse aux vélos Atelier Bizi’kleta Mauléon-Licharre, 30 septembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays basque soutient l’organisation de la bourses aux vélos organisée en Soule et portée par l’association de promotion du vélo du territoire.

L’occasion pour tous les passionnés de cyclisme comme aux curieux de découvrir une sélection de vélos d’occasion à prix abordable mais aussi d’échanger conseils et astuces sur l’entretien et l’utilisation de son vélo.

La matinée sera consacrée à la réception et au diagnostic des vélos pour la mise en vente. Les ventes se feront l’après-midi.

La dernière heure permettra de récupérer le fruit de la vente et les vélos invendus seront repris par leur propriétaire ou cédés gracieusement à l’atelier.

Aucune réparation ne sera faite ce jour-là..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

Atelier Bizi’kleta Impasse Marcel Queheille

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Syndicat des Mobilités de la Communauté Pays Basque is supporting the organization of the Soule bicycle fair, organized by the local bicycle promotion association.

This is an opportunity for cycling enthusiasts and the curious to discover a selection of second-hand bikes at affordable prices, and to exchange tips and tricks on bike maintenance and use.

The morning will be devoted to receiving and diagnosing bikes for sale. Sales will take place in the afternoon.

The last hour will be used to collect the proceeds of the sale, and unsold bikes will be taken back by their owners or donated to the workshop.

No repairs will be carried out on this day.

El Syndicat des mobilités de la Communauté Pays basque apoya la organización de la feria de la bicicleta de Soule, organizada por la asociación local para la promoción del ciclismo.

Se trata de una oportunidad para que los aficionados al ciclismo y los curiosos descubran una selección de bicicletas de segunda mano a precios asequibles, e intercambien trucos y consejos sobre el mantenimiento y el uso de su bicicleta.

La mañana se dedicará a la recepción y diagnóstico de las bicicletas en venta. Las ventas tendrán lugar por la tarde.

La última hora se dedicará a recoger el producto de la venta, y las bicicletas no vendidas serán retiradas por sus propietarios o donadas al taller.

Ese día no se efectuarán reparaciones.

Das Syndikat für Mobilität der Gemeinschaft Baskenland unterstützt die Organisation der Fahrradbörse in Soule, die von der Vereinigung zur Förderung des Radsports in der Region getragen wird.

Diese Veranstaltung bietet allen Radsportbegeisterten und Neugierigen die Gelegenheit, eine Auswahl an gebrauchten Fahrrädern zu erschwinglichen Preisen zu entdecken und Tipps und Tricks zur Pflege und zum Gebrauch des eigenen Fahrrads auszutauschen.

Der Vormittag ist der Annahme und Diagnose der Fahrräder für den Verkauf gewidmet. Der Verkauf findet am Nachmittag statt.

In der letzten Stunde wird der Erlös aus dem Verkauf eingesammelt und die unverkauften Fahrräder werden von ihren Besitzern abgeholt oder der Werkstatt kostenlos zur Verfügung gestellt.

An diesem Tag werden keine Reparaturen durchgeführt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme Pays Basque