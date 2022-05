Atelier Bizi’kleta

Atelier Bizi’kleta, 25 juin 2022, . Atelier Bizi’kleta

2022-06-25 – 2022-06-25 5 EUR Atelier de réparation de vélos. Le dernier samedi du mois, derrière le bureau de l’Office de Tourisme, dans les anciens ateliers municipaux. Atelier de réparation de vélos. Le dernier samedi du mois, derrière le bureau de l’Office de Tourisme, dans les anciens ateliers municipaux. Atelier de réparation de vélos. Le dernier samedi du mois, derrière le bureau de l’Office de Tourisme, dans les anciens ateliers municipaux. dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville