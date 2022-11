Atelier : BISCUITS DE NOEL ! Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère ENRACINES ! C’est pas que pour les grands !

La team propose un atelier culinaire pour les 6-12 ans avec pour thème de ce 1er atelier : LES BISCUITS DE NOEL !

2H d’atelier dans la cuisine d’Enracinés pour découvrir les ingrédients, la recette, confectionner ses biscuits !

Et on prévoit le goûter !

ATTENTION, nombre de places à 6 ! Réservation au 02 98 46 94 26

