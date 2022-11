Atelier « biscuits de Noël »

Atelier « biscuits de Noël », 7 décembre 2022



2022-12-07 – 2022-12-07 Gourmands et colorés, les biscuits de Noël allemands sont célèbres. Joëlle vous invite aux fourneaux pour apprendre à les confectionner, les décorer dans la pure tradition allemande. Cette cuisinière hors-pair a vécu de nombreuses années Outre-Rhin et vous dévoilera tous les secrets qui lui ont été transmis… Mmmmiam

