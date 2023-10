Cet évènement est passé Répair Café, petit électroménager Atelier biscott Gémenos Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gémenos Répair Café, petit électroménager Atelier biscott Gémenos, 21 octobre 2023, Gémenos. Répair Café, petit électroménager Samedi 21 octobre, 15h00 Atelier biscott Atelier biscott Rue du maréchal des logis planzol 12 cour des granges 13420 gemenos Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gémenos Autres Lieu Atelier biscott Adresse Rue du maréchal des logis planzol 12 cour des granges 13420 gemenos Ville Gémenos Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Atelier biscott Gémenos latitude longitude 43.295174;5.628441

Atelier biscott Gémenos Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gemenos/