Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Gard, Méjannes-le-Clap Atelier biodiversité Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

Atelier biodiversité Méjannes-le-Clap, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Méjannes-le-Clap. Atelier biodiversité 2021-07-29 – 2021-07-29 Salle Famille plus – Place aux Herbes Le Village

Méjannes-le-Clap Gard Présentation d’animaux vivants, insectes, reptiles amphibiens, arachnides… Animé par l’Association « La Cicindèle » Réservations et informations à l’Office de Tourisme : 04 66 24 42 41 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Étiquettes évènement : Autres Lieu Méjannes-le-Clap Adresse Salle Famille plus - Place aux Herbes Le Village Ville Méjannes-le-Clap lieuville 44.22204#4.35151