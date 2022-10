Atelier « Biodiversité communale : les oiseaux du lagunage » Sains-Richaumont Sains-Richaumont Catégories d’évènement: Aisne

Sains-Richaumont

Atelier « Biodiversité communale : les oiseaux du lagunage » Sains-Richaumont, 18 novembre 2022, Sains-Richaumont. Atelier « Biodiversité communale : les oiseaux du lagunage »

Sains-Richaumont Aisne

2022-11-18 14:00:00 – 2022-11-18 16:00:00 Sains-Richaumont

Aisne A la découverte des oiseaux du lagunage de Sains-Richaumont, un site riche d’espèces que vous pourrez observer grâce au projet communal d’aménagement qui vous sera présenté à cette occasion (palissades d’observation, panneaux informatifs sur les espèces…). A la découverte des oiseaux du lagunage de Sains-Richaumont, un site riche d’espèces que vous pourrez observer grâce au projet communal d’aménagement qui vous sera présenté à cette occasion (palissades d’observation, panneaux informatifs sur les espèces…). contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02 http://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=215732 Sains-Richaumont

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Sains-Richaumont Autres Lieu Sains-Richaumont Adresse Sains-Richaumont Aisne Ville Sains-Richaumont lieuville Sains-Richaumont Departement Aisne

Sains-Richaumont Sains-Richaumont Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sains-richaumont/

Atelier « Biodiversité communale : les oiseaux du lagunage » Sains-Richaumont 2022-11-18 was last modified: by Atelier « Biodiversité communale : les oiseaux du lagunage » Sains-Richaumont Sains-Richaumont 18 novembre 2022 Aisne Sains-Richaumont Sains-Richaumont, Aisne

Sains-Richaumont Aisne