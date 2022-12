ATELIER BIODANZA ET MASSAGES Félines-Minervois, 5 janvier 2023, Félines-Minervois Félines-Minervois.

ATELIER BIODANZA ET MASSAGES

1 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

2023-01-05 – 2023-01-05

Félines-Minervois

Hérault

Félines-Minervois

Faire de la Biodanza ou masser,c’est entrer pleinement dans le ressenti, dans l’expérience intense et subtile de l’ici et maintenant.

C’est une Vivencia du donner et recevoir.

C’est se rencontrer et communiquer.

C’est se mettre en mouvement.

C’est dilater la sensation de bien être, le plaisir de vivre, la saveur et la joie d’être vivant.

Faire de la Biodanza ou masser,

C’est percevoir et ressentir avec son corps, et avec tout son être.

C’est intégrer chacun dans sa totalité vivante et vibrante, unir toutes les dimensions qui en font un être unique, singulier et en même temps universel.

C’est se laisser traverser par le rythme et la mélodie dans une danse cosmique.

La danse, le mouvement, le contact, le toucher ouvrent des chemins vers l’harmonie.

Atelier Biodanza et massages, avec Laurent Mori

Félines-Minervois

dernière mise à jour : 2022-12-14 par