Atelier bio végétarien d’automne Thannenkirch Thannenkirch Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thannenkirch

Atelier bio végétarien d’automne Thannenkirch, 1 octobre 2022, Thannenkirch. Atelier bio végétarien d’automne

19 Route du Haut Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

2022-10-01 10:00:00 – 2022-10-01 14:00:00 Thannenkirch

Haut-Rhin EUR Qui a dit que manger végétarien n’était pas gourmand ? Faites une halte chez Christine Veniel, au coeur du village de Thannenkirch, pour découvrir à quel point se faire plaisir est possible dans ce type de cuisine ! Le plus du cours : les recettes peuvent toutes être adaptées sans gluten et sans lactose. Découvrez la gourmandise et la richesse de la cuisine végétarienne lors de cet atelier culinaire d’automne. Qui a dit que manger végétarien n’était pas gourmand ? Faites une halte chez Christine Veniel, au coeur du village de Thannenkirch, pour découvrir à quel point se faire plaisir est possible dans ce type de cuisine ! Le plus du cours : les recettes peuvent toutes être adaptées sans gluten et sans lactose. Thannenkirch

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thannenkirch Autres Lieu Thannenkirch Adresse 19 Route du Haut Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin Ville Thannenkirch lieuville Thannenkirch Departement Haut-Rhin

Thannenkirch Thannenkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thannenkirch/

Atelier bio végétarien d’automne Thannenkirch 2022-10-01 was last modified: by Atelier bio végétarien d’automne Thannenkirch Thannenkirch 1 octobre 2022 19 Route du Haut Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Thannenkirch Haut-Rhin