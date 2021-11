Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Atelier Billy Symphony Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Andrée Chedid, le mercredi 22 décembre à 15:30

**Atelier « Goûter le jazz! »** [**Après les 2 représentations du concert-BD, le 15 décembre à la salle de Spectacle de la Maison Folie Hospice d’Havré**](https://tourcoing-jazz-festival.com/billy-symphony/), nous poursuivrons notre exploration de l’univers de Billy Symphony. L’atelier se déroulera en deux temps : les enfants seront invités à expérimenter la mise en musique (sons et bruitages) d’une séquence du concert BD Billy Symphony avec la musicienne Claire Bellamy. Puis ils découvriront les deux bandes dessinées de David Périmony, Birdy Mélody et Billy Symphony grâce au livret d’activités créé à l’occasion du concert-BD.

Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque Andrée Chedid

Atelier gratuit pour enfants de 7 à 12 ans

2021-12-22T15:30:00 2021-12-22T17:00:00

