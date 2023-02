Atelier – Bijoux et porte-clés en chambre à air La Tantative Houtaud Houtaud Catégories d’Évènement: Doubs

Houtaud

Atelier – Bijoux et porte-clés en chambre à air La Tantative, 15 avril 2023, Houtaud Houtaud. Atelier – Bijoux et porte-clés en chambre à air 8 rue de la Grande Oie La Tantative Houtaud Doubs La Tantative 8 rue de la Grande Oie

2023-04-15 – 2023-04-15

La Tantative 8 rue de la Grande Oie

Houtaud

Doubs Houtaud Proposé par l’Associataion la tAntative, en partenariat avec Préval Haut-Doubs.

Lors de cet atelier, nous revalorisons la chambre à air et autres matérieux pour les transformer en bijoux ou porte-clés.

Inscription obligatoire. jessica.louis@live.fr La Tantative 8 rue de la Grande Oie Houtaud

dernière mise à jour : 2023-02-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Houtaud Autres Lieu Houtaud Adresse Houtaud Doubs La Tantative 8 rue de la Grande Oie Ville Houtaud Houtaud lieuville La Tantative 8 rue de la Grande Oie Houtaud Departement Doubs

Houtaud Houtaud Houtaud Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houtaud houtaud/

Atelier – Bijoux et porte-clés en chambre à air La Tantative 2023-04-15 was last modified: by Atelier – Bijoux et porte-clés en chambre à air La Tantative Houtaud 15 avril 2023 8, rue de la Grande Oie La tAntative Houtaud Doubs Doubs Houtaud, Doubs La tAntative Houtaud

Houtaud Houtaud Doubs