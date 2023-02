Atelier Bijoux en perles de ROCAILLE L’Atelier des Merles Fontenoy Fontenoy Catégories d’Évènement: Fontenoy

Atelier Bijoux en perles de ROCAILLE L'Atelier des Merles, 18 février 2023, Fontenoy

Yonne Fontenoy Yonne EUR 14 14 Un atelier où les perles de rocaille sont les vedettes. A enfiler sur du fil, sur des tiges ou à coudre en rangées bien serrées pour en faire des bijoux uniques, adaptés à vos goûts et votre niveau de créativité. Cet atelier s’adresse à tous ( plus de 7 ans ) , le matériel est fourni et chaque participant repart avec une ou plusieurs créations selon le niveau de complexité. L’atelier est suivi d’une collation conviviale. latelierdesmerles@gmail.com Martine Marty

