Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Atelier – Bijoux en métal repoussé Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Atelier – Bijoux en métal repoussé Bressuire, 3 novembre 2021, Bressuire. Atelier – Bijoux en métal repoussé 2021-11-03 – 2021-11-03 place de l’hôtel de ville Musée

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire Venez admirer les bijoux traditionnels du musée et créer votre propre pendentif à partir d’une plaque de métal en utilisant la technique du repoussé.

Animation à partir de 7 ans et sur réservation. Venez admirer les bijoux traditionnels du musée et créer votre propre pendentif à partir d’une plaque de métal en utilisant la technique du repoussé.

Animation à partir de 7 ans et sur réservation. +33 6 43 47 48 12 Venez admirer les bijoux traditionnels du musée et créer votre propre pendentif à partir d’une plaque de métal en utilisant la technique du repoussé.

Animation à partir de 7 ans et sur réservation. non communiqué dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT Bocage Bressuirais

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse place de l'hôtel de ville Musée Ville Bressuire lieuville 46.84815#-0.46968