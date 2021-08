Atelier Bien Lombricomposter La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 14 octobre 2021, Nantes.

Atelier Bien Lombricomposter

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 14 octobre à 19:00

L’association Les Boîtes Vertes est basée à Rezé en Loire Atlantique. Ils interviennent localement sur la réduction des déchets et le lombricompostage (accompagnement, formations, sensibilisation…) et animent Plus 2 Vers, la plateforme d’entre-aide mondiale pour le lombricompostage. Cet atelier vous expliquera l’utilisation quotidienne d’un lombricomposteur, du démarrage aux premières récoltes de lombricompost et apporte les informations nécessaires à sa bonne gestion. Nous aborderons également le matériel nécessaire, où le trouver ou comment le fabriquer. Pour nous adapter aux consignes sanitaires en vigueur, nous programmons cet atelier en présentiel, mais nous nous gardons la possibilité de le faire à distance selon les consignes du moment. Les objectifs restent les mêmes (voir plus bas), et vous pourrez interagir et poser vos questions comme dans les ateliers classiques. Il ne manquera que l’odeur et comme un lombricomposteur ne sent qu’une petite odeur de sous-bois… Un smartphone, une tablette ou un ordinateur ainsi qu’une connexion internet suffiront pour participer. A vous de vous installer confortablement ! Les inscriptions se font via le formulaire HelloAsso disponible plus bas. C’est gratuit, mais il faut s’inscrire ! L’atelier étant financé dans le cadre du marché public de sensibilisation au compostage et lombricompostage de Nantes métropole, il est réservé en priorité aux habitants de Nantes Métropole. (Voir inscription)

Gratuit, sur inscription

Un atelier en présentiel à la Galerie du Zéro Déchet à Nantes, ou en visio.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T20:30:00